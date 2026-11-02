FASTag वॉलेट में 210 रुपये फिर भी 100 रुपये जुर्माना, अब NHAI और बैंक को लौटाने होंगे 4100 रुपये

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस होने पर भी टोल पर जुर्माना वसूलना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और पेमेंट बैंक को महंगा पड़ गया। एनएचएआई और बैंक को दोषी मानते हुए चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने 100 रुपये का जुर्माना वापस करने के साथ 4000 रुपये हर्जाना लगाया है। कुल 4100 रुपये लौटाने का आदेश दिया।

मामला 17 जून 2022 का है। शिकायतकर्ता चंडीगढ़ से जालंधर जा रहे थे। पंजाब में बहराम टोल प्लाजा पर उनके फास्टैग को अपर्याप्त बैलेंस बताकर टोल फीस के साथ 100 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया गया। कुल 200 रुपये काट लिए गए।

शिकायतकर्ता का कहना था कि उस वक्त उनके फास्टैग वॉलेट में 210 रुपये थे। उन्होंने दस्तावेज पेश किए और एनएचएआई के सर्कुलर का हवाला दिया। सुनवाई के दौरान पेमेंट बैंक ने बताया कि फास्टैग अकाउंट में 150 रुपये का मिनिमम सिक्योरिटी बैलेंस होना जरूरी है, जो टोल भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं होता।