जागरण संवाददाता, पंचकूला। सूरजपुर में पीर बाबा के पास रविवार सुबह सड़क पार कर रहे विजय कुमार को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 63 वर्षीय विजय कुमार की मौत हो गई। घटना के समय उनकी पत्नी प्रोमिला देवी भी साथ थीं।

बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, विजय कुमार हिमाचल प्रदेश में परिवार के साथ रहते थे। करीब एक महीने पहले उनकी सर्जरी हुई थी।

शनिवार को वह पत्नी के साथ पिंजौर स्थित साधना अस्पताल से दवा लेने आए थे। इसके बाद दंपती सूरजपुर में रहने वाली बेटी आरती के घर गए। रविवार सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच दोनों घर लौटने के लिए निकले।

पीर बाबा के पास सड़क पार करते समय पंचकूला की ओर से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल ने विजय कुमार को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर, चेहरे तथा कान से खून बहने लगा।