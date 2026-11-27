अदालत में बताया गया है कि भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा कथित तौर पर अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग, जमीन मुआवजे, एफआईआर और अन्य सरकारी कामों में पैसों के बदले मध्यस्थता करता था।

ईडी इस नेटवर्क और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में डीआईजी स्वपन शर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं, फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह से भुल्लर से जुड़े रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई थी।