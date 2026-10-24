चंडीगढ़ में सावन ज्वेलर्स के खाते में आए थे 332 करोड़, IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े घोटाले में पार्टनर राजन कटोदिया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 645 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी की जांच में पता चला है कि सेक्टर-35 स्थित सावन ज्वेलर्स के बैंक खाते में करीब डेढ़ साल में 332 करोड़ रुपये की संदिग्ध रकम ट्रांसफर हुई थी।

ईडी ने इस मामले में सावन ज्वेलर्स के पार्टनर राजन सिंह कटोदिया को गिरफ्तार किया है। ईडी की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया, जहां से चार दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है।