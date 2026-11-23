

जागरण संवाददाता, मोहाली। न्यू चंडीगढ़ में रिहायशी विकास की परियोजना ईको सिटी-4 के लिए गमाडा ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े मुद्दों पर जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है।

16 दिसंबर को सुबह कंसाला और दोपहर में बूथगढ़ के जमीन मालिकों की बात सुनी जाएगी। ईको सिटी-4 के लिए बूथगढ़, करतारपुर, राजगढ़ और कंसाला गांवों की जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। कंसाला की 182.9563 एकड़ और बूथगढ़ की 154.9167 एकड़ जमीन के लिए अलग-अलग सार्वजनिक सुनवाई के नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों गांवों की प्रस्तावित जमीन का कुल रकबा 337.87 एकड़ से अधिक है। कार्यक्रम के अनुसार, 16 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे कंसाला गांव के गुरुद्वारा साहिब में और दोपहर दो बजे बूथगढ़ के गुरुद्वारा साहिब में सुनवाई होगी। दोनों जनसुनवाइयां भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16(5) के तहत आयोजित होंगी।