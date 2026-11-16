चंडीगढ़ में डीएसपी राम गोपाल बने एसपी, ऑन रैंक प्रमोशन; वेतन और वित्तीय लाभ में अभी बदलाव नहीं

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी राम गोपाल को प्रशासन ने ऑन रैंक प्रमोशन (ओआरपी) देते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी), एग्जीक्यूटिव कैडर के पद पर पदोन्नत किया है।

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि, इस पदोन्नति से उनके वेतन और वित्तीय लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा। वह डीएसपी के पद के अनुरूप ही वेतन प्राप्त करते रहेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।

चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग (पुलिस ब्रांच) की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 10 फरवरी 2025 और सुप्रीम कोर्ट के 13 अक्टूबर 2025 के फैसलों, विधि विभाग की कानूनी सलाह और 13 नवंबर 2026 को हुई समिति की बैठक की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। प्रशासक ने संबंधित प्रक्रिया के बाद राम गोपाल को ऑन रैंक प्रमोशन देने की मंजूरी दी है।