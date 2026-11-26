जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) को नया वाइस चांसलर (वीसी) मिल गया है। डॉ. टंकेश्वर कुमार ने पदभार संभालते ही विद्यार्थियों की मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए टीचर-स्टूडेंट संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के व्यवहार और उनकी समस्याओं को समझने के लिए शिक्षकों को उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। यदि कोई बच्चा नियमित रूप से क्लास में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को उसके या उसके अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि अनुपस्थिति के कारणों को समझकर समाधान निकाला जा सके।

डॉ. टंकेश्वर कुमार ने यह बात वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि बच्चों की मानसिक सेहत के लिए जरूरी है कि शिक्षक उनके साथ सहज और भरोसेमंद संबंध बनाएं। विद्यार्थियों की समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बच्चे घर में भी अपनी मांगें रखते हैं और कई बार जिद करते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों की मांगों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान निकालना प्राथमिकता रहेगी।