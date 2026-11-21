जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेक्टर-12 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) के रेडियोडायग्नोसिस विभाग के प्रोफेसर डॉ. कुशलजीत सिंह सोढ़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान का मान बढ़ाया है।

उन्हें इंडियन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग (आईसीआरआई) का चेयरमैन चुना गया है। यह संस्था इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन (आईआरआईए) की अकादमिक शाखा है। देशभर के करीब 30 हजार रेडियोलॉजिस्ट इससे जुड़े हैं।

चुनाव में प्रो. सोढ़ी को कुल 15,128 मतों में से 10,681 वोट मिले। उन्होंने कुल मतदान का 70.6 प्रतिशत मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 6,234 मतों के अंतर से हराया।

खास बात यह है कि पीजीआई और एम्स के इतिहास में पहली बार किसी रेडियोलॉजिस्ट को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अकादमिक संस्था का नेतृत्व करने का अवसर मिला है।