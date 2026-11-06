मोहाली से कुराली तक लग रहा जाम, शनिवार-रविवार को पीक ऑवर्स में घर से निकलते समय रखें ध्यान

जागरण संवाददाता, मोहाली। दीवाली से दो दिन पहले ही फेस्टिवल सीजन की भीड़ ने ट्रैफिक अव्यवस्था की मुश्किलें उजागर कर दीं। खरीदारी के लिए निकले वाहनों के कारण मोहाली, खरड़, कुराली, जीरकपुर और डेराबस्सी तक जाम लगा। प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारों से लोग परेशान रहे।

कुराली में स्थिति सबसे खराब रही। शनिवार और रविवार को पीक ऑवर्स में घर से निकलते समय ध्यान रखें। हाईवे, खरड़ बाईपास और शहर को जोड़ने वाली सड़कों पर दर्जनों पटाखा स्टाल लगे हैं। मोहाली, खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, रूपनगर और पंजाब के कई इलाकों से लोग पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं। स्टालों के बाहर सड़क किनारे खड़े वाहनों ने यातायात की रफ्तार रोक दी। हाईवे पर लगे स्टालों को मंजूरी किसने दी और पर्याप्त पार्किंग के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, यह सवाल उठ रहा है।

दोपहर बाद तक खरड़ और कुराली में ट्रैफिक पुलिस अव्यवस्था संभालने के लिए नजर नहीं आई। खरड़-चंडीगढ़-कुराली हाईवे और फ्लाईओवर के प्रवेश प्वाॅइंट्स पर भी जाम रहा। शनिवार और रविवार को भी ऐसे हालात बने रहने की आशंका है। दिन के पीक ऑवर्स में लोगों को अधिक परेशानी हो सकती है।