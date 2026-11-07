'Do not sing Patiala Pegg...', दिल्ली के बाद इंदौर में भी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर विवाद, DCPO ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिल्ली के बाद इंदौर में भी पंजाब गायक दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद नशा और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर है, जिस पर जिला बाल सरंक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) ने एक्शन लिया है।

चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉ. पंडितराव धरेनवर की शिकायत पर इंदौर के डीसीपीओ ने जहां पर लाइव काॅन्सर्ट होना है उसके आयोजकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ को ऐसे गाने गाने की अनुमति न दी जाए जो शराब, अफीम और बंदूक संस्कृति (गन कल्चर) को बढ़ावा देते हों।

इनमें 'पटियाला पैग', '5 तारा ठेके', 'जीभ विचों अफीम लभिया' और 'जट्ट उत्ते फायर करदा' जैसे गाने शामिल हैं, जिनमें हथियारों का महिमामंडन किया गया है। इस नोटिस की एक प्रति इंदौर के डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 15 नवंबर को इंदौर के C21 मॉल में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ये गाने न गाएं।