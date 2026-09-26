'चंडीगढ़ में नशे का कारोबार करने वालों की जगह सिर्फ जेल की कोठड़ी', DGP हुड्डा का खुला चैलेंज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नशा और हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पुलिस धड़ाधड़ एफआईआर और गिरफ्तारी कर रही है। डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने भी नशे का कारोबार करने वालों को खुली चुनौती है।

डीजीपी ने कहा कि चंडीगढ़ में नशे का काला कारोबार करने वालों के लिए अब सिर्फ एक ही जगह है और वह है जेल की कोठड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खुद ही सुधर जाना चाहिए, नहीं तो जेल भेजकर सुधारा जाएगा।

नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ पुलिस लोगों को भी जागरूक कर रही है। लोगों से चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए सहयोग मांगा जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को सेक्टर-45 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित जागरूकता कैंप में डीजीपी खुद पहुंचे।