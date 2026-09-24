131 FIR और 134 गिरफ्तारी, चंडीगढ़ में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई; प्रशासक के आदेश पर सख्ती

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नशे के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। 11 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 131 एफआइआर दर्ज की गई हैं और 134 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने इस दौरान 919.972 ग्राम हेरोइन, चार ग्राम आईस ड्रग, 1.191 किलो गांजा, 24 इंजेक्शन और 18 कमानदार चाकू बरामद किए हैं। अभियान के तहत 370 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

23 सितंबर को नशे और हथियारों से जुड़े मामलों में एक एफआईआर दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 11 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पुलिस अब पुराने अपराधियों और नशे से जुड़े लोगों की मौजूदा गतिविधियों, आवाजाही और संभावित संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस की टीमें फील्ड इंटेलिजेंस और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर नशे के हाटस्पाॅट और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग कर रही हैं।