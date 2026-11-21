संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। गांव सैदपुरा में साझेदारी की जमीन का दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना सौदा करने और जमीन का हिस्सा गिरवी रखने के आरोप में डेराबस्सी पुलिस ने अदालत के आदेश पर बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपितों की पहचान पंचकूला के सेक्टर-21 निवासी अक्षय गर्ग और उसके बेटे यज्ञ गर्ग के रूप में हुई है। पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-6 निवासी शिकायतकर्ता अशोक मित्तल ने अदालत में दायर याचिका में बताया कि वह और अक्षय गर्ग मैसर्स ओमकार बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स फर्म में 50-50 प्रतिशत के साझेदार हैं।

वर्ष 2024 में दोनों के बीच पार्टनरशिप डीड हुई थी। इसके बाद फर्म के नाम पर वर्ष 2024 और 2025 के दौरान गांव सैदपुरा में कुल 33 बीघा 19 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, पार्टनरशिप डीड की शर्त संख्या 16 के तहत कोई भी साझेदार दूसरे की लिखित सहमति के बिना जमीन का सौदा या हस्तांतरण नहीं कर सकता था।

आरोप है कि इसके बावजूद अक्षय गर्ग ने दो मई 2025 को मैसर्स सतीश एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जमीन के हिस्से का सौदा कर लिया। इसके बदले पांच मई को 15 लाख रुपये बयाने के तौर पर लिए गए, जो उसके बेटे यज्ञ गर्ग के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा हुए।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 मई 2025 को इसी जमीन को लेकर कुलदीप सिंह राणा के साथ भी बिक्री समझौता किया गया। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड की शर्तों का खुलासा किए बिना जमीन का हिस्सा एडीसी कार्यालय में गिरवी रखने का भी आरोप है।