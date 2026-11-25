संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। शहर की सड़कों पर मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन आपसी विवादों के सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

देर रात डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर मारपीट का मामला सामने आया। घटना में चाचा-भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। चिंताजनक बात यह है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई, वहां से पुलिस थाना कुछ ही दूरी पर स्थित है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बल्लोपुर में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के दौरान एक व्यक्ति तेजधार हथियारों के हमले में घायल हो गया था। स्वजन उसे उपचार के लिए डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान 10 से 12 व्यक्तियों ने अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर घायल व्यक्ति के चाचा के साथ भी मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल परिसर के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन गया। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पहली घटना नहीं, पहले भी सड़कों पर हो चुकी हैं मारपीट की वारदातें डेराबस्सी में सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गुंडागर्दी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शहर की सड़कों पर मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

बार-बार ऐसी घटनाओं का होना पुलिस की गश्त और अपराध रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों पर सवाल खड़े करता है। अब सरकारी अस्पताल के बाहर हुई घटना ने मरीजों और उनके स्वजन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है।