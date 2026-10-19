परविंदर सिंह झोटा की हत्या पर 'तानत' देने पहुंचे किसान, डेराबस्सी में AAP विधायक की गैरमौजूदगी पर जताया रोष

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में सोमवार को डेराबस्सी में विभिन्न किसान संगठनों ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

किसान संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा के आवास पर पहुंचे और घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक के आवास पर मौजूद नहीं होने की जानकारी मिलने पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया।

बाद में विधायक के राजनीतिक सलाहकार राहुल कौशिक ने प्रदर्शनकारियों से ''लानत पत्र'' प्राप्त किया।

परविंदर झोटा एक्शन कमेटी के आह्वान पर सोमवार को पंजाबभर में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

इसी कड़ी में डेराबस्सी हलके में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां, भारतीय किसान यूनियन कादियां और जम्हूरी किसान सभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए।



प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं को बताया कि विधायक अपने आवास पर मौजूद नहीं हैं। इस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।