रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

इसी कड़ी में शनिवार को अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है।

बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी शामिल हुए हैं। दोनों दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद हैं।

अकाली दल और भाजपा के बीच दोबारा गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों दलों के नेताओं की यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रणनीति, दोनों दलों के बीच आपसी तालमेल और गठबंधन को आगे बढ़ाने की रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना है।

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। गठबंधन के बाद अब दोनों दलों के सामने संगठनात्मक स्तर पर समन्वय बनाने और संयुक्त रूप से चुनावी तैयारियां आगे बढ़ाने की चुनौती है।