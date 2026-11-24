जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए किस पर दांव खेला जाए, इस पर कांग्रेस का बुधवार को नई दिल्ली में मंथन होगा। इसके बाद 28 नवंबर को उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।

नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस ने चंडीगढ़ में संगठनात्मक बदलाव करते हुए कमलकांत शर्मा और राहुल राजभर को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे 35 वार्डों के उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय संगठन के साथ समन्वय में उनकी भूमिका अहम हो सकती है।

कांग्रेस के सामने उम्मीदवार तय करने के साथ टिकट वितरण के बाद नाराजगी और बगावत रोकने की भी चुनौती है। करीब 175 दावेदार 35 टिकटों की दौड़ में हैं। मौजूदा पार्षदों में से 5 से 6 को मिल सकता मौका पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है कि मौजूदा दस पार्षदों में से केवल पांच से छह को दोबारा मौका मिल सकता है। ऐसे में कई पार्षदों के टिकट कटने की आशंका है। सांसद मनीष तिवारी और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व वार्डवार फीडबैक तथा आंतरिक सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट कर रहे हैं।

पवन बंसल से ली जा रही राय बुधवार को दिल्ली में टिकट चयन पर बैठक होगी। इसमें प्रभारी रजनी पाटिल और नवनियुक्त सह प्रभारी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, नाम तय करने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल से भी बातचीत की जा रही है। पिछले नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण में बंसल की अहम भूमिका रही थी। शहर में सांसद मनीष तिवारी, अध्यक्ष लकी और बंसल गुट सक्रिय हैं।