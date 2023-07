Punjab: संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन, बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग

Congress MPs Protest कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से पंजाब के लिए 20000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग की है। इस दौरान उन्होंने मुआवजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की है।

संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन,पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग : जागरण

