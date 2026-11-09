चंडीगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, अकाली दल में शामिल होंगे एएस गुजराल; टिकट की दावेदारी के बीच बदला पाला

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एडवोकेट एएस गुजराल रविवार को सुबह 11 बजे शिरोमणि अकाली दल में शामिल होंगे। गुजराल के इस फैसले को नगर निगम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की के रिश्तेदार भी हैं।

गुजराल चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनाव में वार्ड नंबर 10 यानी सेक्टर-34 और 35 से कांग्रेस टिकट के दावेदार थे। पार्टी में उनकी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब उनके अकाली दल में शामिल होने के फैसले से इस वार्ड का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस इस सीट से प्रेमलता को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। प्रेमलता पहले आम आदमी पार्टी में थीं और बाद में कांग्रेस में शामिल हुई थीं। गुजरात बन सकते हैं अकाली दल उम्मीदवार? बताया जा रहा है कि गुजराल को पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार को लेकर पहले ही जानकारी मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने अकाली दल में जाने का फैसला किया। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि दोनों दलों के बीच गठबंधन होता है तो सेक्टर-34 और 35 की सीट अकाली दल के खाते में जा सकती है। ऐसे में गुजराल की अकाली दल में एंट्री को इस वार्ड से उनकी चुनावी दावेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है।