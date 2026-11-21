जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विश्व स्तर पर पहली बार चमकौर साहिब में शहीद बाबा जीवन सिंह जी (भाई जैता जी) की 322वीं शहीदी वर्षगांठ को समर्पित विशाल शहीदी समागम आयोजित किया जाएगा।

इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, संत-महापुरुष और प्रमुख सिख हस्तियां शामिल होंगी।

चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने बताया कि समागम का उद्देश्य शहीद बाबा जीवन सिंह जी के अद्वितीय बलिदान, साहस, समर्पण और सिख इतिहास में उनके महान योगदान को नमन करना है।

समागम का आयोजन जत्थेदार बाबा कुलविंदर सिंह, तरना दल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसमें बाबा मान सिंह, मनिंदर सिंह, महा पंजाब जत्थेबंदी तथा पंजाब सिख सिगलीकरण के चेयरमैन गोबिंद सिंह भी सहयोग कर रहे हैं।

आयोजकों ने कहा कि यह समागम सिख धर्म की गौरवशाली परंपराओं, बलिदान और सेवा भावना को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। कार्यक्रम में धार्मिक अरदास, गुरबाणी का पाठ और शहीद बाबा जीवन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।