डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़/मोगा। मोगा में दो लाख लोगों के उमड़े जनसैलाब ने 'खुशहाल पंजाब' महारैली को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कामकाज की राजनीति के पक्ष में जनसमर्थन का एक शक्तिशाली प्रदर्शन बना दिया। इस रिकॉर्डतोड़ भीड़ को 'काम की राजनीति' पर एक ऐतिहासिक मुहर करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ हो और वादे ठोस नतीजों में बदलें, तो लोगों को खोखले नारों के जरिए जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती।

उन्होंने कहा कि जीरो बिजली बिल और बिना रिश्वत के मिली 77,000 से अधिक सरकारी नौकरियों से लेकर नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक पहुंचे पानी, ₹10 लाख तक के मुफ्त इलाज और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता तक, सरकार के कार्यों ने लोगों को इस सोच से जुड़ने का ठोस कारण दिया है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह विशाल जनसमूह एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देता है कि पंजाब पुराने खोखले वादों से आगे निकल चुका है और अब विकास, तरक्की और खुशहाली को चुन रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चुनावी बिगुल भी बजाया और पंजाब के लोगों का उनके अथाह प्यार व भरोसे के लिए धन्यवाद किया।

इस ऐतिहासिक जनसमूह की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एक्स' (X) पर लिखा, “आज मोगा की धरती पर लाखों पंजाबियों का उमड़ा यह विशाल जनसैलाब कोई साधारण भीड़ नहीं थी। यह काम की राजनीति पर लगी ऐतिहासिक मुहर थी। जब नीयत साफ हो और लोग जीरो बिजली बिल, बिना रिश्वत 77,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक पहुंचता पानी, ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज और माताओं-बहनों के मान-सम्मान जैसे ठोस नतीजे अपनी आंखों से देखते हैं, तो वे इतनी बड़ी संख्या में आगे आते हैं। यह रिकॉर्डतोड़ ऐतिहासिक जनसमूह इस बात का सबूत है कि पंजाब अब पुराने खोखले वादों पर यकीन नहीं करता। यह तरक्की, विकास और खुशहाली को चुनता है। इस अथाह प्यार, विश्वास और समर्थन के लिए हर पंजाबी का तहे दिल से धन्यवाद।”

महारैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज मैं पंजाब के लोगों से सीधे तौर पर अपने किए गए कामों और पूरे किए गए वादों के बारे में बात करना चाहता हूं। जिन लोगों ने दशकों तक इस राज्य पर राज किया, उन्हें भी जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया। उनके पास सत्ता के कई साल थे, लेकिन राज्य लगातार समस्याओं से जूझता रहा। हमारी सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए।”

शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इन पार्टियों ने सालों तक पंजाब पर राज किया और बारी-बारी से सत्ता का आनंद लिया। इन्होंने एक-दूसरे पर आरोप लगाए, वादे किए और चुनाव के बाद जनता को भूल गए। अब ये सभी एकजुट हो रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे कामों से घबराए हुए हैं। पंजाब के लोग इनका इतिहास जानते हैं और इनके नए राजनीतिक गठबंधनों से गुमराह नहीं होंगे।”

अकाली दल के नेतृत्व का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग जानते हैं कि अकाली दल को कौन चला रहा है और सत्ता में रहते हुए इस पार्टी ने क्या किया है। सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और अन्य अकाली नेताओं को जनता को जवाब देना होगा। पार्टी अपने नारे बदलकर या नए राजनीतिक समझौते करके जवाबदेही से भाग नहीं सकती।”

पार्टी के अंदरूनी मामलों और नेतृत्व पर व्यंग्य कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जगीर कौर का जिक्र करते हुए कहा, “लोगों ने देखा है कि नेताओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ और पार्टी किस तरह चली। जो अपना घर नहीं संभाल सके, वे अब पंजाब को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं।”

8 दिसंबर को मोगा के इसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जो लोग सालों तक एक-दूसरे की आलोचना करते रहे, वे अब एक ही मंच साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़, केवल सिंह ढिल्लों, अश्विनी कुमार और तरुण चुघ उन नेताओं में शामिल हैं, जिनकी राजनीति को पंजाब के लोगों ने बहुत करीब से देखा है। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया है।”

उन्होंने कहा, “चाहे वे अकाली दल, कांग्रेस या भाजपा से जुड़े हों, पंजाब के लोगों ने इन सभी की सरकारें देखी हैं। इनके पास राज्य के लिए काम करने के मौके थे। आज ये इसलिए हाथ नहीं मिला रहे हैं कि इनके मन में अचानक पंजाब के लिए प्यार जाग उठा है, बल्कि इसलिए एक साथ आ रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों को रोकना चाहते हैं। जनता 2027 में इन्हें करारा जवाब देगी।”

सरकार के रोजगार रिकॉर्ड को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने पंजाब के युवाओं को 77,182 सरकारी नौकरियां दी हैं। ये नौकरियां मेरिट के आधार पर और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए दी गई हैं। हमारे युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी रोजगार मिल रहा है। उन्हें नौकरी पाने के लिए किसी मंत्री, राजनीतिक नेता या किसी अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही कोई रिश्वत देनी पड़ती है।”

उन्होंने आगे कहा, “पहले युवाओं को रोजगार की तलाश में पंजाब छोड़ना पड़ता था। वे विदेश जाने के लिए अपने माता-पिता की जमा-पूंजी खर्च करते थे और कर्ज लेते थे। हमारी सरकार यहीं अवसर पैदा कर रही है ताकि युवा अपने ही राज्य में अपना भविष्य बना सकें।”

घरों को दी जा रही बिजली राहत के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। यह कोई नारा या कागजी वादा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी राहत है जो आम परिवारों तक पहुंच रही है। जो पैसा लोग पहले बिजली के बिलों पर खर्च करते थे, अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और घर की अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं।”

कृषि क्षेत्र को बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है। वे सुबह लगभग 9 बजे अपने खेतों में जा सकते हैं और शाम 5 बजे तक अपनी मोटरें बंद करके घर लौट सकते हैं। पहले किसानों को रात के समय खेतों में जाना पड़ता था और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। हमने उनके लिए बिजली आपूर्ति को सुगम बनाने का काम किया है।”

उन्होंने कहा, “नहरी पानी भी उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां सालों से पानी नहीं पहुंचा था। मोगा और नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक भी अब किसानों को पानी मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि हर किसान को उसके हिस्से का वाजिब पानी मिले। इससे भूजल स्तर पर दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।”

स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आए हैं जिसके तहत पात्र परिवार ₹10 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। लगभग 65 लाख परिवार इस सुविधा के पात्र हैं और करीब 54 से 55 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी भी परिवार को इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के वास्ते अपनी जमीन, गहने या घर का सामान बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।”

उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत अब तक लगभग 50,000 स्टेंट डालने के ऑपरेशन और 35,000 घुटने बदलने के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। जो लोग ऐसा महंगा इलाज करवाने में सक्षम नहीं थे, उन्हें अब बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। योजना के अंतर्गत आने वाले इलाज के लिए लाभार्थियों को अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसी गरीब व्यक्ति को अपना इलाज करवाने और परिवार का पेट भरने में से किसी एक को चुनने की नौबत न आए। हम चाहते हैं कि हर पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। यही फर्क है आम लोगों के लिए काम करने वाली सरकार और उन सरकारों में, जो जनता को सिर्फ चुनाव के समय ही याद करती हैं।”

तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसान आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि वे किसी के पिता, बेटे, भाई और परिवार के सदस्य थे। पंजाब उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगा। हमारी सरकार ने शहीद हुए किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरियां दी हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, लेकिन किसानों द्वारा उठाए गए सवालों और उनकी चिंताओं को यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। हमारे किसानों द्वारा दी गई कुर्बानियों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए।”

महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम पंजाब की महिलाओं से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मासिक वित्तीय सहायता योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवार व समाज में उनके योगदान को सम्मान देने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जिन्हें सालों तक पंजाब की सेवा करने का मौका मिला, वे अब नए वादे कर रहे हैं। लोगों ने उनकी सरकारें देखी हैं और जानते हैं कि उनके शासन के दौरान क्या हुआ। हम पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने कामों का हिसाब देना चाहिए।”

हजूर साहिब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस तरह का हमला कभी नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, ऐसी घटना की निंदा की जानी चाहिए।”

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की आलोचना भी की। बाज (चील) से जुड़े दावों पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा, “ये हर घटना को राजनीतिक कहानी बना देते हैं। अब किसी बाज और उसकी भूमिका के बारे में बातें हो रही हैं। यह भी पूछा जाना चाहिए कि उस बाज का घोंसला कहां है और उसके अंडे कहां हैं। ऐसी कहानियां असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गढ़ी जा रही हैं।”

विपक्षी नेताओं की राजनीतिक अवसरवादिता पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक राजनीतिक कार्यालय में लगी आग का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, “एक राजनीतिक कार्यालय में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। लेकिन जब फोन करने वाले को पता चला कि संबंधित नेता ने पार्टी बदल ली है, तो उसने फायर ब्रिगेड की गाड़ी रद्द करने के लिए कह दिया। हम ऐसी राजनीति देख रहे हैं, जहां आग बुझाने का फैसला भी इस बात पर निर्भर करता है कि नेता किस पार्टी से जुड़ा है।”

पंजाब के अधिकारों और हितों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा, “मैंने जगतार सिंह हवारा के संबंध में पत्र लिखा है। हमने ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ), बंदी सिखों की रिहाई और पंजाब को उसके वाजिब अधिकार देने का मुद्दा भी लगातार उठाया है। ये राज्य और इसके लोगों के लिए अहम मुद्दे हैं और हम इन्हें उठाते रहेंगे।”

उन्होंने कहा, “पंजाब को अपना वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। राज्य के पास अपने लोगों से जुड़े मामलों पर फैसले लेने के लिए अधिक अधिकार होने चाहिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की भावना और अधिक संघीय अधिकारों की मांग पंजाब के लिए हमेशा अहम मुद्दे रहे हैं। हम अपने राज्य के अधिकारों और हितों के लिए हमेशा डटकर खड़े रहेंगे।”

पंजाब के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय की धरती है। पंजाब के लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ डटे हैं और देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमें अपने महान शहीदों के साहस और प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेनी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “श्री गुरु नानक देव जी ने बराबरी, मानवता और सेवा का संदेश दिया, जबकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें जुल्म के खिलाफ डटने और मजलूमों की रक्षा करने की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं पंजाब की पहचान का हिस्सा हैं। हमें अपने सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति अपने कार्यों में इन मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।”

मतदाताओं से अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “चुनाव के दौरान विपक्षी दल आपके पास पैसे लेकर आ सकते हैं और आपके वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। वे जो भी पैसे देते हैं, रख लें, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो झाड़ू वाला बटन दबाएं। आपका वोट पंजाब के भविष्य के लिए और उस सरकार के लिए होना चाहिए जो आपके परिवारों के लिए काम कर रही है।”

उन्होंने कहा, “किसी को भी अपना वोट खरीदने या अपना भविष्य तय करने की इजाजत न दें। आप जानते हैं कि किसने आपके लिए काम किया है और किसने सिर्फ वादे किए हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दें और पंजाब के लिए हो रहे कामों का साथ दें।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आम आदमी पार्टी व्यवस्था को बदलने के लिए राजनीति में आई है। हम यहां सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता के लिए काम करने, ईमानदार प्रशासन देने और समाज के हर वर्ग के लिए अवसर पैदा करने के लिए आए हैं। हमारी सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।”

अपने संबोधन का समापन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों की भारी भागीदारी के लिए धन्यवाद किया और कहा, “मैं यहां आने और हमें इतना प्यार देने के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। कृपया अपनी बसों, कारों और अन्य वाहनों के जरिए सुरक्षित घर वापस जाएं। पंजाब को आपकी जरूरत है, और हमें अपने राज्य को आगे ले जाने के सफर में आपके निरंतर सहयोग और भागीदारी की आवश्यकता है।”

लोगों का भरोसा तोड़ने के कारण पंजाब ने पारंपरिक पार्टियों को नकारा: अमन अरोड़ा इस दौरान 'आप' पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा, “बाबा साहेब आंबेडकर ने अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, कमजोर हो या ताकतवर, हर नागरिक को एक वोट का समान अधिकार दिया। आज आम आदमी पार्टी के लाखों समर्थक 14 साल पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित पार्टी का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, जिसने देश को अच्छे स्कूलों और अस्पतालों पर केंद्रित एक नया राजनीतिक संदेश दिया। इस सफर में खट्टे-मीठे अनुभव और हार-जीत देखने को मिली, लेकिन पार्टी के कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बनने और कई राज्यों में अपनी पहचान स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय यहां जुटे हजारों कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स को जाता है। आपकी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं था।”

उन्होंने आगे कहा, “मोगा ने कई सरकारें बनते देखी हैं, लेकिन इसने विश्वासघात भी देखा है। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा यहां आए, कसमें खाईं, वादे किए और पंजाब के लोगों को सुनहरे सपने दिखाए, लेकिन बाद में उनके साथ धोखा किया। 2007 के बाद दस साल राज करने वाली अकाली-भाजपा सरकार को याद कीजिए। इसने अपने वादे भुला दिए, नशे को घर-घर पहुंचाया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की और पंजाब को करोड़ों रुपये के कर्ज के बोझ तले दबा दिया। लोगों ने उन्हें 2017 और फिर 2022 में नकार दिया। 2017 से 2022 के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुटका साहिब की कसम खाई थी कि वे नशा खत्म करेंगे और पंजाब का कर्ज उतारेंगे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को भी नकार दिया।”

अमन अरोड़ा ने आगे कहा, “अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सोच के तहत चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार के साढ़े चार साल के कामों को देखिए। पंजाब में 97 प्रतिशत माताओं-बहनों को वित्तीय सहायता, हर परिवार के लिए ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं, घर-घर राशन की डिलीवरी, सड़क सुरक्षा फोर्स और 600 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार ने खेतों के अंतिम छोर (टेल) तक नहरी पानी भी पहुंचाया है और किसानों को दिन के समय बिजली दी है। ग्रिड, तारें, खंभे और ट्रांसफार्मर पहले भी वही थे। अगर किसी चीज की कमी थी तो वह नीयत की थी। जब नेतृत्व की नीयत साफ हो, तो ऐसा कोई काम नहीं जो सरकार न कर सके।”

'आप' पंजाब अध्यक्ष ने कहा, “दूसरी पार्टियां आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र की नकल करके गारंटियों का ऐलान कर सकती हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो सरकार बनाने के कुछ ही मिनटों बाद जनता और उसकी समस्याओं को भूल जाते हैं। ये अब धर्म, आस्था और समुदायों के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, झूठी कसमें खाएंगे और लॉलीपॉप देंगे, लेकिन बाद में पंजाब को फिर भूल जाएंगे। इनके वादों में न आएं। याद रखें कि पारंपरिक पार्टियों ने इस राज्य का क्या हाल किया है।”

अमन अरोड़ा ने दावा किया, “आज मोगा की धरती से पंजाब के लोगों और 'आप' के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने का काम शुरू कर दिया है।” आम पंजाबी परिवारों की तस्वीर बदली: मनीष सिसोदिया इस दौरान वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, “बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान इसलिए बनाया था ताकि सरकारें गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। आज संविधान दिवस है और आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश को संविधान के दिखाए मार्ग पर आगे ले जाने के लिए की थी।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं पिछले साढ़े चार साल के दौरान भगवंत मान सरकार की उपलब्धियों की सूची पेश नहीं करने जा रहा हूं। मैं एक 'आम' पंजाबी परिवार की कहानी साझा करना चाहता हूं: दो छोटे बच्चे, घर संभालने वाली एक मां, खेतों, दुकान या नौकरी पर कड़ी मेहनत करने वाला एक पिता, और अपनी उम्मीदों व सपनों वाले बुजुर्ग दादा-दादी। पिछले साढ़े चार सालों में भगवंत मान सरकार ने इस आम परिवार के हर सदस्य के सपनों को छुआ है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा, “बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बड़े होकर कामयाब बनना चाहते हैं। पहले माता-पिता को लगता था कि अच्छी शिक्षा केवल निजी स्कूलों में ही संभव है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आज लाखों बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके माता-पिता गर्व से कहते हैं कि उनके बच्चे देश के नंबर एक सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। भगवंत मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करते हुए उन्हें 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंचाया है। जब एक बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है, तो कई पीढ़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है।”

'आप' पंजाब प्रभारी ने बताया, “पहले जब घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार हो जाता था, तो सबसे पहली चिंता इलाज की नहीं, बल्कि इस बात की होती थी कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। आज भगवंत मान सरकार के आम आदमी क्लीनिकों में हर रोज 90,000 लोगों का इलाज होता है। लोगों को एमबीबीएस डॉक्टरों से मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां और मुफ्त जांच की सुविधा मिल रही है। गंभीर बीमारियों के लिए सरकार ने हर परिवार को ₹10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया है, जिसके तहत 55 लाख परिवारों को कार्ड जारी किए गए हैं। परिवारों को अब अपने किसी अपने की जान बचाने के लिए जमीन बेचने, घर गिरवी रखने, मां के गहने रखने या एफडी तुड़वाने का डर नहीं रहा।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “उसी 'आम' घर में एक बुजुर्ग मां भी है जिसका सपना श्री हरिमंदिर साहिब, हरिद्वार, खाटू श्याम जी या वृंदावन के दर्शन करने का होता है। पहले बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चों को प्राथमिकता देने के कारण उसकी इच्छाएं टाल दी जाती थीं। अब भगवंत मान सरकार बुजुर्गों को एयर-कंडीशन्ड बसों में 'तीर्थ यात्रा' पर ले जाती है और एसी हॉलों व होटलों में उनके ठहरने का इंतजाम करती है, जिससे उनकी सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित होती है। यही भगवंत मान की सोच है—एक ऐसा खुशहाल पंजाब जहां एक बुजुर्ग मां की अरदास अपने परिवार और पूरे राज्य की भलाई के लिए होती है।”

उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, “इसी परिवार को हर दो महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली और 'मावां धीयां' योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,000 या ₹1,500 मिलते हैं। 14 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने देश को बाबा साहेब आंबेडकर के मार्ग पर आगे ले जाने के सपने के साथ आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। आज मुझे गर्व है कि भगवंत मान सरकार बाबा साहेब आंबेडकर और गुरु साहिबान के दिखाए मार्ग पर चल रही है।”

जीरो बिजली बिल रैली के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीन अनौपचारिक सर्वेक्षणों के जरिए जनसमूह से सीधा संवाद किया। जीरो बिजली बिल के लाभ के बारे में लोगों से पूछते हुए उन्होंने कहा, “आप में से कितने लोगों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं? हाथ खड़े करके बताइए।” मौजूद लोगों के बड़े बहुमत ने हाथ खड़े किए।

लोगों की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह लाभ पूरे पंजाब के घरों तक पहुंच रहा है। लोग अपने मासिक खर्चों में आए अंतर को खुद महसूस कर सकते हैं। जब कोई सरकार आम परिवारों को राहत देने के लिए काम करती है तो ऐसा ही होता है।”

दूसरे सवाल में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनसमूह से ₹10 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, “आप में से कितने लोगों को ₹10 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने स्वास्थ्य कार्ड मिल गए हैं?” लोगों की प्रतिक्रिया देखने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ मिले।