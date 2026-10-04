CM मान ने किया 'पंजाब दा इतिहास' पुस्तक को लॉन्च, 1980 पन्नों में सिख इतिहास के अनगिनत किस्से

एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। समय के साथ इतिहास की कई ऐसी कहानियां धुंधली पड़ जाती है, जो किसी दौर, समाज और संस्कृति को समझने के लिए बेहद अहम होती है। पंजाब की धरती भी ऐसे ही अनगिनत किस्सों और विरासत के पहलुओं को अपने भीतर समेटे हुए है।

इन पहलुओं को सामने लाया गया है पुस्तक पंजाब दा इतिहास में। इस पुस्तक के माध्यम से पंजाब के अतीत को नए सिरे से देखने और समझने का प्रयास किया गया है। तीन भाग में प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन सेक्टर -16 स्थित पंजाब कला भवन में हुआ।