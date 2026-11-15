छठ पूजा: चंडीगढ़ सेक्टर-42 लेक पर उमड़ा व्रतियों का सैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर रविवार शाम शहर के घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। सेक्टर-42 स्थित न्यू लेक व्रतियों के स्वागत के लिए सजी थी। हजारों श्रद्धालु परिवार के सदस्यों के साथ फल, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री लेक पर पहुंचे।

यहां उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। अब सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने भी विशेष इंतजाम रहे। जलाशय के किनारे पूजा की वेदियां बनाकर उन्हें सजाया गया है। सेक्टर-42 न्यू लेक के अलावा मलोया, बहलाना, रायपुर खुर्द, दड़वा, इंदिरा कॉलोनी और रामदरबार सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर भी कृत्रिम सरोवर तैयार किए गए। शहर के अलग-अलग घाट छठ के पारंपरिक गीतों और सूर्य उपासना से गूंजेंगे।