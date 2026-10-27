चंडीगढ़-मोहाली में बम धमाकों की धमकी; पंजाब विधानसभा, स्कूल और दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट निशाने पर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ और मोहाली में स्कूलों, पंजाब विधानसभा और पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के आगामी कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल और संदेश सामने आने से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वायरल स्क्रीनशॉट में कई संस्थानों और आयोजन का उल्लेख किया गया है।

वायरल संदेशों के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्थित एसआर किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-44 के सेंट जेवियर स्कूल और मोहाली के कुछ स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। वायरल ईमेल के स्क्रीनशॉट में अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच सिलसिलेवार धमाके करने की बात कही गई है। कुछ संदेशों में विधानसभा परिसर में आईईडी रखे होने और स्कूलों को दोपहर के समय निशाना बनाने का दावा किया गया है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्र्स्ट को लेकर भी धमकी का उल्लेख है।