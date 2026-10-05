चंडीगढ़ के 6 नामी स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी: पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आते ही मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के छह स्कूलों को बम की धमकी मिलने से सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम को मिले संदेश में शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थित छह स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। संबंधित स्कूल परिसरों में सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। इन स्कूलों के नाम हैं शामिल कंट्रोल रूम को मिले संदेश में एयरफोर्स स्कूल सेक्टर-31, सेंट सोल्जर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-28, डीएवी मॉडल स्कूल सेक्टर-15, सेंट स्टीफंस स्कूल सेक्टर-45 और अजित स्कूल सेक्टर-41 व 45 का नाम शामिल है। इसके अलावा पंजाबी यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित अंकुर स्कूल को लेकर भी धमकी का संदेश मिलने की जानकारी है। सूचना मिलते ही सतर्क हुई पुलिस सूचना के बाद पुलिस टीमों ने संबंधित स्कूलों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। स्कूल परिसरों और आसपास के क्षेत्रों की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है।