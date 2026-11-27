जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। खुड्डा जस्सू गांव में शुक्रवार शाम 42 वर्षीय मोनिका का शव घर के स्टोर में पंखे से लटका मिला। वह अविवाहित थी और अपने भाई के साथ रहती थी। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। मोनिका पिछले कुछ महीनों से मानसिक परेशानी से जूझ रही थी और पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था।

बुधवार को उसके भाई को घर में मोनिका का लिखा पत्र मिला था। पत्र में उसने पठानकोट जाने और एक-दो दिन में लौट आने की बात कही थी। उसने भाई से उसे तलाशने की कोशिश न करने को भी कहा था। इसके बाद से वह घर से लापता थी।

भाई ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे भाई हथौड़ा लेने स्टोर में पहुंचा तो उसे मोनिका का शव मिला। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर सूचना दी। थाना सारंगपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल ले गई, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।