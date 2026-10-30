Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

स्ट्रीट लाइट खराब हो या कोई और समस्या, व्हाट्सएप पर भेजें फोटो; चंडीगढ़ निगम कराएगा तुरंत समाधान

By Balwan Singh Edited By: Sohan Lal
Published: Fri, 30 Oct 2026 06:02 PM (IST)

चंडीगढ़ नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं की शिकायतों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है। नागरिक ...और पढ़ें

व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9915762917 पर करें शिकायत। (सांकेतिक फोटो)

व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9915762917 पर करें शिकायत। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9915762917 शुरू।

  2. शिकायत के साथ फोटो और सटीक लोकेशन भेजें।

  3. दीवाली से पहले सभी स्ट्रीट लाइट ठीक करने का लक्ष्य।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में खराब स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की शिकायत अब नगर निगम के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9915762917 पर की जा सकेगी। निगम ने लोगों से शिकायत के साथ फोटो और सटीक लोकेशन साझा करने की अपील की है, ताकि समस्या की पहचान कर उसका समाधान किया जा सके।

नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में लोगों की भागीदारी अहम है। उन्होंने खराब, बंद या क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइटों की शिकायत प्राथमिकता से भेजने को कहा। शिकायत में सेक्टर, सड़क का नाम या नजदीकी लैंडमार्क भी बताने की अपील की गई है।

इस हेल्पलाइन पर सफाई, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याएं भी साझा की जा सकती हैं। संबंधित अधिकारी शिकायतों की निगरानी कर उन्हें कार्रवाई के लिए विभागों तक पहुंचाएंगे। निगम का लक्ष्य शिकायतों का समय पर समाधान कर नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना है।

दीवाली से पहले शहर को जगमग करने की तैयारी के तहत सभी स्ट्रीट लाइट ठीक की जाएंगी। निगम के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में टाइमर मंगवाए हैं। खराब टाइमर बदलने के बाद स्ट्रीट लाइटें अपने आप जलेंगी और बंद होंगी।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।