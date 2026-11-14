चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, शाम के समय बूंदाबांदी; अब ठंड दिखाएगी असर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहे। शाम के समय बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से यह बदलाव आया है।

16 नवंबर तक चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ होगा और ठंड और बढ़ेगी। सुबह-शाम कोहरा भी छा सकता है।

विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री से गिरकर 24 डिग्री पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच सकता है।

बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे पर भी खुशी है। खेतों में गेहूं की बुआई का समय चल रहा है। इस बारिश से जमीन में नमी बनी रहेगी, जो फसल के लिए फायदेमंद है। वहीं सब्जी मंडी में हरी सब्जियों के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है।