चंडीगढ़ में दो दिन पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित, 12 और 13 नवंबर को शाम को प्रेशर रहेगा कम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में दो दिन पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 12 और 13 नवंबर को शाम के समय पानी की सप्लाई कम दबाव से होगी। नगर निगम की ओर से कजौली वाटर वर्क्स अपग्रेडेशन और राइजिंग मेन के पुनर्वास कार्य के तहत 48 घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है।

इस दौरान फेज-तीन कजौली से सेक्टर-39 वाटर वर्क्स तक कच्चे पानी की पंपिंग बंद रहेगी। सांगतपुरा और सुखमाजरा गांव के पास क्षतिग्रस्त पीएससी राइजिंग मेन को बदलकर उसकी जगह 1200 एमएम व्यास की नई एमएस पाइपलाइन लगाई जाएगी। यह कार्य 24 घंटे पानी की सप्लाई परियोजना के तहत किया जा रहा है। नगर निगम के अनुसार, 12 और 13 नवंबर को सुबह 3:30 बजे से 9 बजे तक पानी की सप्लाई पूरे दबाव से होगी। वहीं, शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक कम दबाव से पानी मिलेगा।