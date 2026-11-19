जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-38 वेस्ट स्थित लेबर ब्यूरो विभाग के पास चार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने चौकीदार का मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपित बाइक पर आए थे और वारदात के बाद फरार हो गए।

पीड़ित की पहचान 43 वर्षीय संतोष कुमार के रूप में हुई है। वह डड्डूमाजरा काॅलोनी में रहता है और लेबर ब्यूरो विभाग में चौकीदार है। संतोष ने पुलिस को बताया कि ड्यूटी खत्म करने के बाद वह डीएमसी इलाके में दूध लेने गया था।