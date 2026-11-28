जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वार्ड 10 का मुकाबला पारिवारिक रिश्ते के कारण चर्चा में आ गया है। यहां मामा और भानजा चुनावी मैदान में आमने-सामने होंगे।

कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी देविंदर बबला के भानजे रणजोत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बबला भाजपा के दिग्गजों में गिने जाते हैं, जबकि रणजोत कांग्रेस का युवा चेहरा हैं। ऐसे में इस वार्ड का चुनाव राजनीतिक दलों के साथ-साथ एक ही परिवार के दो सदस्यों के बीच मुकाबले के तौर पर भी देखा जा रहा है।

वार्ड 10 से भाजपा ने देविंदर बबला को चुनाव मैदान में उतारा है। बबला की पत्नी हरप्रीत कौर बबला भी इसी वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं। वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव में हरप्रीत कौर बबला ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।

इसके कुछ दिन बाद जनवरी 2022 में हरप्रीत कौर अपने पति देविंदर बबला के साथ भाजपा में शामिल हो गई थीं। बाद में हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर भी बनीं। इस बार वार्ड में मुकाबले का एक दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस ने देविंदर बबला के भानजे रणजोत सिंह को ही उनके सामने प्रत्याशी बना दिया है। इससे चुनावी मुकाबले में पारिवारिक रिश्ते भी चर्चा का विषय बन गए हैं। अब वार्ड के मतदाताओं के सामने मामा और भानजे के बीच चुनाव करने का विकल्प होगा।

पुराने राजनीतिक घटनाक्रम की भी रहेगी चर्चा हरप्रीत कौर बबला के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का घटनाक्रम भी इस चुनाव में चर्चा में रह सकता है। 2022 में उनके भाजपा में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ की राजनीति में समीकरण बदल गए थे।