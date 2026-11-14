चंडीगढ़ में लंबी रेड लाइट से मिलेगा छुटकारा, 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रोके जा सकेंगे वाहन चालक; कोर्ट का फैसला

रवि अटवाल, चंडीगढ़। शहर में चौराहों पर लंबी लाल बत्ती और ट्रैफिक जाम से परेशान वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। परमानेंट लोक अदालत ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि चौराहों पर लाल बत्ती का टाइमिंग 90 सेकेंड से ज्यादा न हो। खासकर ऐसे रोड पर जहां ट्रैफिक फ्लो काफी ज्यादा रहता है।

अदालत ने खासकर ट्रिब्यून चौक से सेक्टर 39 अनाज मंडी चौक तक हर चौराहे पर लाल बत्ती का टाइमिंग घटाने के लिए कहा है। इसके अलावा अदालत ने रात के समय ट्रैफिक सिग्नल बंद करने या फ्लैशिंग मोड पर चलाने और सुबह-शाम पीक आवर्स में पुलिसकर्मियों का तैनाती करने के लिए भी कहा है।

अदालत ने चंडीगढ़ के एडवोकेट सुखविंदर सिंह का याचिका पर यह फैसला सुनाया है। वहीं, प्रशासन और पुलिस ने भी इस फैसले पर सहमति बना दी है। ऐसे में अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को 90 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने के भी निर्देश दिए हैं।

एडवोकेट ने दी थी प्रदूषण फैलने का दलील सुखविंदर सिंह का ओर से 14 नवंबर 2024 को यह याचिका दायर का गई थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि शहर में विभिन्न गोल चक्करों पर ट्रैफिक लाइट्स के लंबे समय तक चलने से अकसर जाम लगा रहता है। इससे केवल ट्रैफिक समस्या ही नहीं बल्कि वायु व ध्वनि प्रदूषण भी फैलता था।

जितने समय रेड लाइट रहती है, तब तक लोग गाड़ियों को स्टार्ट रखते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। उन्होंने मांग का थी कि कुछ चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों का संचालन मैनुअल तरीके से किया जाए या उनकी टाइमिंग कम का जाए। रात के समय कम ट्रैफिक होने पर सिग्नल बंद करने का भी मांग का गई थी।