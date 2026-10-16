चंडीगढ़ सेक्टर-41 में किशोर की चाकू गोदकर हत्या, 10 बाइकों पर सवार होकर आए थे हमलावर; दोस्त भी घायल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-41डी स्थित राधे मार्केट में वीरवार रात 17 वर्षीय किशोर पर 15 से 20 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में मुकेश (17) की पीठ पर धारदार हथियार से गंभीर चोट लगी, जबकि उसका दोस्त सूरज भी मामूली रूप से घायल हो गया। दोनों को सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मुकेश ने दम तोड़ दिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच तीन-चार दिन पहले सेक्टर-41 में रामलीला के दौरान विवाद हुआ था। इसी रंजिश में हमलावर नौ से दस मोटरसाइकिलों पर सवार होकर राधे मार्केट पहुंचे और मुकेश व उसके दोस्त पर धारदार हथियारों से हमला कर फरार हो गए। पुलिस को सेक्टर-52 कॉलोनी के कुछ संदिग्ध युवकों के बारे में जानकारी मिली है।