चंडीगढ़ में कस्टमर को थमाई फटी जैकेट, अब स्टोर को चुकाना होगा 31 हजार रुपये रिफंड और हर्जाना



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 11 हजार रुपये की जैकेट फटी हुई मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एलांते माल स्थित कोलंबिया केयर स्टोर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने स्टोर को जैकेट की कीमत ब्याज समेत लौटाने और 20 हजार रुपये हर्जाना व मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया। ग्राहक को कुल 31 हजार रुपये मिलेंगे।

आयोग अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य बीएम शर्मा की पीठ ने सेक्टर-11 निवासी सौहार्द की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। सौहार्द ने बताया कि उन्होंने 25 दिसंबर 2025 को स्टोर से तीन जैकेट खरीदी थीं और इसके लिए 26997 रुपये चुकाए थे। इनमें डेल्टा रिज डाउन जैकेट की कीमत 10999 रुपये थी। पहनने पर जैकेट फटी हुई मिली।

उन्होंने ई-मेल के जरिए स्टोर को इसकी जानकारी दी, लेकिन कंपनी ने रिफंड देने या समस्या का समाधान करने के बजाय शिकायत खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने आयोग में केस दायर किया। कंपनी ने कहा कि ग्राहक ने खरीदते समय जैकेट अच्छी तरह जांची थी और नुकसान के लिए वही जिम्मेदार हैं।