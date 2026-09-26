चंडीगढ़ सेक्टर-39 मंडी की 23 SCO साइटों की फिर होगी ई-नीलामी, शेड्यूल जारी

राजेश ढल्ल, जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-39 स्थित नई अनाज, फल एवं सब्जी मंडी में फल-सब्जी कारोबार के लिए 23 एससीओ साइटों की दोबारा ई-नीलामी होगी। पहली नीलामी सफल नहीं होने के बाद राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यूटी चंडीगढ़ ने अब नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है।

बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 28 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी होगा और 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मुख्य ई-नीलामी चलेगी।

नीलामी में साइट नंबर 24 से 46 तक कुल 23 एससीओ साइटें शामिल हैं। सभी साइटें लीजहोल्ड आधार पर फल-सब्जी व्यापार के लिए आवंटित की जाएंगी। प्रत्येक साइट का आकार करीब 5.48 मीटर गुणा 18.29 मीटर यानी 100.23 वर्ग मीटर है।

प्रत्येक साइट का आरक्षित मूल्य 5 करोड़ 30 लाख 80 हजार 207 रुपये रखा गया है, जबकि बोली में भाग लेने के लिए 10 लाख 61 हजार 604 रुपये की ईएमडी जमा करनी होगी। इस हिसाब से सभी 23 साइटों का कुल आरक्षित मूल्य करीब 122.08 करोड़ रुपये बनता है।

कॉर्नर साइट के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क साइट नंबर 24 और 46 कॉर्नर प्लॉट हैं। इन दोनों साइटों के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के अलावा पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। इससे इन दोनों साइटों के लिए बोली लगाने वालों को सामान्य साइटों की तुलना में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

18 अक्टूबर तक जमा होंगे दस्तावेज और ईएमडी बोलीदाताओं के लिए दस्तावेज और ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 19 से 22 अक्टूबर तक दस्तावेज और ईएमडी की जांच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया होगी। पात्र पाए जाने वाले बोलीदाता ही मुख्य ई-नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे।