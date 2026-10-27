चंडीगढ़ में एक नवंबर से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय, बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए फैसला
चंडीगढ़ में पहाड़ों पर बर्फबारी और बदलते मौसम के कारण ठंड बढ़ने से सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया ...और पढ़ें
HighLights
दोहरी पाली के स्कूल सुबह 7:50 बजे खुलेंगे।
एकल पाली के स्कूलों का समय सुबह 8:10 बजे से।
बच्चों को सर्दी से बचाने का मुख्य उद्देश्य।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों पर बर्फबारी और बदले मौसम की वजह से चंडीगढ़ में अब ठंड असर दिखाने लगी है। सुबह-शाम सर्दी महसूस होती है। ऐसे में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है।
नई समय-सारिणी एक नवंबर से लागू होगी और 2 नवंबर से दोहरी पाली के स्कूल सुबह 7:50 बजे खुलेंगे। सुबह की पाली में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी सुबह 8 बजे आएंगे और दोपहर 1:15 बजे छुट्टी पाएंगे।
कक्षा 1 से 5 तक का स्टाफ सुबह 10:50 बजे आएगा और शाम 5:10 बजे छुट्टी पाएगा। इन कक्षाओं के विद्यार्थी दोपहर 12:45 बजे स्कूल पहुंचेंगे और शाम 5 बजे छुट्टी पाएंगे।
वहीं, एकल पाली के स्कूलों में टीचिंग और नाॅन-टीचिंग स्टाफ सुबह 8:10 बजे आएगा और दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। विद्यार्थी सुबह 8:20 बजे पहुंचेंगे और दोपहर 2:20 बजे छुट्टी पाएंगे।
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