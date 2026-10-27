चंडीगढ़ में एक नवंबर से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय, बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों पर बर्फबारी और बदले मौसम की वजह से चंडीगढ़ में अब ठंड असर दिखाने लगी है। सुबह-शाम सर्दी महसूस होती है। ऐसे में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है।

नई समय-सारिणी एक नवंबर से लागू होगी और 2 नवंबर से दोहरी पाली के स्कूल सुबह 7:50 बजे खुलेंगे। सुबह की पाली में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी सुबह 8 बजे आएंगे और दोपहर 1:15 बजे छुट्टी पाएंगे।