Chandigarh Weather: चंडीगढ़ में चार डिग्री तक गिरेगा तापमान, सुबह-शाम बढ़ेगी ठंडक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अक्टूबर के विदा होने में अब केवल पांच दिन शेष हैं और चंडीगढ़ में ठंड का असर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय मौसम ठंडा रहने लगा है। आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे दिन के समय भी मौसम पहले के मुकाबले ठंडा महसूस होगा। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। आसमान साफ रहने के कारण दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन तापमान में गिरावट से सुबह और रात की ठंडक बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा।

सुबह घर से निकलने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दोपहर में धूप के कारण मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

यह सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट से रात के समय ठंडक बढ़ने का एहसास हो रहा है।