चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में नौवीं की छात्रा से छेड़छाड़, टीचर ने मारी आंख; पेरेंट्स का हंगामा

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। शहर के सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखे कम्प्यूटर साइंस पढ़ाने वाले टीचर पर छात्रा की तरफ आंख मारने और स्कूल के बाहर मिलने का दबाव बनाने का आरोप है।

इस बात का पता चलने पर छात्रा के पेरेंट्स ने मंगलवार को स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। अभिभावकों के अनुसार शिक्षक लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। कभी छात्रा को अकेले देखकर आंख मारता था तो कभी स्कूल गेट से बाहर मिलने के लिए दबाव डालता था।

इसी तरह से बार-बार अलग-अलग बातें बोलकर छात्रा पर वह पढ़ाई के अलावा दूसरे काम करने के लिए दबाव बनाता था। स्कूल पहुंचे अभिभावकों के अनुसार टीचर की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण वह आज स्कूल आएं हैं। स्कूल प्रशासन ने मामले को बढ़ता देखकर डीईओ कार्यालय सेक्टर-19 भेज दिया है जहां पर आगे की कार्रवाई होगी।