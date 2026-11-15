चंडीगढ़ के ग्रामीण एरिया में घर के पास एक्स-रे, ECG और स्वास्थ्य जांच फ्री, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम एरिया में करीब 22 गांव आते हैं। इन ग्रामीण एरिया में अब घर के ही एक्स-रे, ईसीजी और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी और उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।

श्रीराम प्रकाश वर्गा फाउंडेशन ने वर्गा समूह के सीएसआर सहयोग से गांवों के जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन रविवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में किया गया।

मेडिकल वैन में एक्स-रे, ईसीजी और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर की सलाह और सभी जांच पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। यूनिट में एमबीबीएस डॉक्टर, महिला डॉक्टर, टेक्नीशियन और ड्राइवर की टीम तैनात रहेगी।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, महिलाओं और बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस सेवा से लोगों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच के लिए दूर अस्पतालों तक जाने की जरूरत कम होगी।

मोबाइल मेडिकल यूनिट गांवों में तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचेगी। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से इसके दौरे निर्धारित किए जाएंगे। मरीजों का पंजीकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच और फॉलोअप किया जा सके।