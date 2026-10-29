हेलीकाॅप्टर राइड से खास बनेगा रोज फेस्टिवल, तीन दिन होंगी प्रतियोगिताएं; चंडीगढ़ निगम का फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 55वें रोज फेस्टिवल-2027 इस बार खास होने जा रहा है क्योंकि इस बार पर्यटकों को हेलीकाॅप्टर जाय राइड की सुविधा भी मिलेगी। बुधवार को नगर निगम सदन ने रोज फेस्टिवल के लिए 1.32 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी।

पूर्व में प्रायोजकों से धन जुटाकर फेस्टिवल करवाने और इस बार निगम पर बोझ डालने के मुद्दे को लेकर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सदन को बताया कि इस बार भी पहली प्राथमिकता प्रायोजकों को ढूंढने की होगी। प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगर कोई प्रायोजक मिल जाता है तो रोज फेस्टिवल उसके सहयोग से करवाया जाएगा। अन्यथा टेंडर के अनुसार निगम अपने खर्च पर आयोजन करेगा। सदन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बता दें कि पिछले कई वर्षों से रोज फेस्टिवल प्रायोजकों और कंपनियों के सहयोग से आयोजित होता रहा है, एक बार तो आयोजन के बाद निगम को 11 लाख रुपये की बचत भी हुई थी। लेकिन इस बार किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में निगम ने 1.32 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा, जिसे मंजूरी मिल गई।

बकाया भरकर बनवा सकेंगे अलग प्राॅपर्टी आईडी नगर निगम सदन ने रिहायशी भवनों के अलग-अलग फ्लोर की स्वतंत्र प्राॅपर्टी आईडी बनाने के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। अब एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर के तीन मालिक होने पर किसी एक मालिक को अपनी आईडी अलग करवाने के लिए पूरी बिल्डिंग का बकाया प्राॅपर्टी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होगी।

वह अपने हिस्से का बकाया जमा कराकर अलग प्राॅपर्टी आईडी बनवाने के लिए आवेदन कर सकेगा। हालांकि अगर तीनों मिलकर पूरा एरियर भर देते हैं तो तीनों की आइडी अलग बन जाएगी। हालांकि, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल संपत्तियों के मामले में सभी मालिकों के हस्ताक्षर की शर्त बरकरार रहेगी।