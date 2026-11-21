जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-38ए के मकान नंबर 411 का ताला तोड़कर चोर नकदी, लैपटाॅप और सोने के जेवर ले गए। मकान मालिक पंजाब यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त 77 वर्षीय डाॅ. सोढ़ी राम परिवार सहित कनाडा गए हुए थे।

डाॅ. दविंदर कुमार ने फोन कर उन्हें घर का ताला टूटने और सामान चोरी होने की सूचना दी। डाॅ. राम ने बताया कि वह एक-दो दिन में भारत लौटेंगे। चंडीगढ़ पहुंचकर घर की जांच करने पर चोरी का पता चला।