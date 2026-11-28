जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों में रहने वाले हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने की चंडीगढ़ प्रशासन की घोषणा ने नई बहस छेड़ दी है। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने पुनर्वास योजना के तहत आवंटित मकानों को फ्रीहोल्ड करने का फैसला लेकर लोगों को बड़ी राहत देने का दावा किया था, लेकिन इस फैसले का लाभ शहर में रहने वाले सभी मौजूदा मकान मालिकों को नहीं मिलेगा।

प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक, मालिकाना हक के लिए मूल आवंटी, दर्ज सह-आवंटी और पात्र कानूनी उत्तराधिकारी ही आवेदन कर सकेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), एग्रीमेंट या अन्य दस्तावेजों के आधार पर मकान खरीदने वाले बाद के खरीदार इस योजना के दायरे से बाहर हैं।

रामदरबार, बापूधाम, सेक्टर-25 की जनता कॉलोनी, धनास, मौलीजागरां, दड़वा, डड्डूमाजरा, इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा, सेक्टर-52 और सेक्टर-56 सहित शहर की कई कॉलोनियों में पुनर्वास योजना के तहत मकान आवंटित किए गए थे। इन मकानों का आवंटन 1979 से शुरू हुई विभिन्न योजनाओं के तहत हुआ।

बड़ी संख्या में मकान 80 और 90 के दशक में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिए गए थे। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, शहर में पुनर्वास योजनाओं के तहत कुल 34,965 मकान बनाए गए हैं। इनमें से करीब 22 हजार मूल आवंटियों के योजना का प्रत्यक्ष लाभ लेने की संभावना है। यानी करीब 13 हजार मकानों के मौजूदा खरीदारों को फिलहाल मालिकाना हक की सुविधा नहीं मिलेगी।

प्रशासन के सर्वे में भी सामने आया था कि 80 प्रतिशत से अधिक मकानों में मूल आवंटी नहीं, बल्कि जीपीए और अन्य दस्तावेजों के आधार पर खरीदारी करने वाले लोग रह रहे हैं। कई मकान तो तीन से चार बार तक बेचे जा चुके हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों ने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर इन मकानों को खरीदा और दशकों से उनमें रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक से क्यों बाहर रखा गया है? प्रशासन की घोषणा से बड़ी आबादी को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अधिसूचना की शर्तों ने हजारों परिवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

नीति में संशोधन की मांग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि जीपीए और एग्रीमेंट के आधार पर मकान खरीदने वाले लोगों को भी मालिकाना हक देने के लिए नीति में संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि जब मकान दशकों पहले आवंटित किए गए थे और बाद में वैध दस्तावेजों के आधार पर लोगों ने इन्हें खरीदा, तो मौजूदा निवासियों को अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है।

विपक्षी दलों का आरोप है कि नगर निगम चुनाव से पहले मालिकाना हक देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इसका लाभ वास्तविक रूप से कितने परिवारों को मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसे में यह घोषणा हजारों लोगों के लिए राहत की जगह निराशा बनकर रह गई है।

सवाल यह भी है कि जब मकानों का बड़ा हिस्सा कई बार बिक चुका है तो केवल मूल आवंटियों को अधिकार देने से वर्षों से चले आ रहे संपत्ति विवाद कैसे समाप्त होंगे। प्रशासन के नियमों के तहत पात्र लोगों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत के बराबर राशि और बकाया लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। पात्रता के लिए कम से कम सात साल के निर्धारित कब्जे की शर्त भी रखी गई है।