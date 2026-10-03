चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 1-2 आज से बंद, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत को किया गया डायवर्ट
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते 4 से 15 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1 और 2 बंद रहेंगे। इससे ...और पढ़ें
HighLights
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 4 से 15 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1-2 बंद।
वंदे भारत, शताब्दी सहित कई ट्रेनें अन्य प्लेटफॉर्म से चलेंगी।
कुछ ट्रेनें रद या अंबाला में समाप्त होंगी, यात्री जानकारी जांचें।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते शुक्रवार से प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 बंद हो जाएंगे। दोनों प्लेटफार्म 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान यहां आने वाली वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्म पर शिफ्ट किया जाएगा।
यात्रियों को ट्रेन पकड़ने से पहले प्लेटफार्म की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। आरएलडीए की ओर से स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से पावर और ट्रैफिक ब्लाॅक लिया जा रहा है। 10 से 21 सितंबर तक प्लेटफार्म 5 और 6 बंद किए गए थे।
इसके बाद 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्लेटफार्म 3 और 4 पर काम चला। अब 4 से 15 अक्टूबर तक प्लेटफार्म 1 और 2 पर टीएफसी-ओएचई ब्लाक लेकर बैलेंस गर्डर की इरेक्शन/लाॅन्चिंग और मौजूदा एफओबी के गर्डर हटाने का काम होगा।
इस दौरान प्लेटफार्म 3, 4, 5 और 6 से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे के अनुसार ब्लाक के कारण कुछ ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले जाएंगे, जबकि कुछ ट्रेनें रद या शार्ट टर्मिनेट रहेंगी।
12 ट्रेनें पहले से ही की जा चुकी रद
ब्लाॅक के कारण 14331/14332, 54532/54531, 14541/14542, 14630/14629, 74646/74991, 74992/74645 समेत 12 ट्रेनें 10 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच अलग-अलग अवधि में रद रहेंगी। अकेले इन रद ट्रेनों के 442 फेरे प्रभावित होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश करनी पड़ेगी।
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कुछ ट्रेनें चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही होंगी समाप्त
15063/15064 (आरएमआर-सीडीजी) की कुछ यात्राएं अंबाला में समाप्त/शुरू होंगी। इसी तरह 12983/12984 (एआईआई-सीडीजी) और 20989/20990 (यूडीजेड-सीडीजी) के भी निर्धारित रूट में बदलाव किया गया है। इन ट्रेनों के कुछ फेरे चंडीगढ़ तक न जाकर अंबाला में समाप्त होंगे।