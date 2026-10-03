चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 1-2 आज से बंद, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत को किया गया डायवर्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते शुक्रवार से प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 बंद हो जाएंगे। दोनों प्लेटफार्म 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान यहां आने वाली वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्म पर शिफ्ट किया जाएगा।

यात्रियों को ट्रेन पकड़ने से पहले प्लेटफार्म की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। आरएलडीए की ओर से स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से पावर और ट्रैफिक ब्लाॅक लिया जा रहा है। 10 से 21 सितंबर तक प्लेटफार्म 5 और 6 बंद किए गए थे।

इसके बाद 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्लेटफार्म 3 और 4 पर काम चला। अब 4 से 15 अक्टूबर तक प्लेटफार्म 1 और 2 पर टीएफसी-ओएचई ब्लाक लेकर बैलेंस गर्डर की इरेक्शन/लाॅन्चिंग और मौजूदा एफओबी के गर्डर हटाने का काम होगा।