जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय ने दो डीएसपी के कार्यभार में बदलाव करते हुए 18 नवंबर को जारी आदेश में संशोधन किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार की ओर से 19 नवंबर को जारी संशोधित आदेश के तहत डीएसपी लक्ष्य पांडे और डीएसपी पूनम दिलावरी की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संशोधित आदेश के अनुसार, डीएसपी लक्ष्य पांडे अब डीएसपी लाइंस का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इससे पहले उन्हें एसडीपीओ सेंट्रल के साथ डीएसपी पीसीसीसी और सीआईडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।