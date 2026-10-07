चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के एएसआई ने फंदा लगाकर दी जान, छुट्टी न मिलने से थे परेशान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआइ सतपाल सिंह (50) ने मंगलवार रात सेक्टर-42 स्थित अपने सरकारी मकान में आत्महत्या कर ली। सतपाल सिंह क्राइम ब्रांच में मालखाना मुंशी के रूप में कार्यरत थे।

मंगलवार दोपहर ड्यूटी खत्म करने के बाद वह घर लौटे, जहां वह अकेले थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य रोहतक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। एएसआई सतपाल सिंह झज्जर के जाखौदा के रहने वाले थे।

शाम को जब परिवार के सदस्यों ने सतपाल को फोन किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद स्वजन ने पड़ोसियों को घर जाकर देखने के लिए कहा। पड़ोसियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुंडी लगी होने के कारण दरवाजा नहीं खुला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया।