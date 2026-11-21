जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-44 स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शनिवार को पांच वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि 20 नवंबर को स्कूल के क्लासरूम में उनके बच्चे के साथ मारपीट की गई।

मामले को लेकर वे शनिवार को स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अभिभावकों के अनुसार, बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह मानसिक तनाव में है। उनका कहना है कि घटना के बाद बच्चा इतना सहमा हुआ है कि शनिवार को स्कूल जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है।