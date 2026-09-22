चंडीगढ़ सेक्टर-17 की मल्टीलेवल समेत 20 पेड पार्किंग में नहीं बढ़ेंगे रेट, टू व्हीलर के 7 और गाड़ी के 14 रुपये ही लगेंगे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेक्टर-17 की मल्टीलेवल समेत 20 पेड पार्किंग में रेट नहीं बढ़ेंगे। पहले की तरह दोपहिया वाहन के लिए सात रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 14 रुपये पार्किंग शुल्क ही लिया जाएगा। हालांकि, अब नगर निगम इन पार्किंग को ठेकेदार को सौंपेगा।

नगर निगम सदन की मंगलवार को हुई बैठक में मौजूदा रेट पर ही पार्किंग ठेकेदार को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे निगम को सालाना करीब दो करोड़ रुपये राजस्व मिलेगा। दरअसल, निगम की ओर से पहले पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें दोपहिया वाहन की पार्किंग फीस सात से बढ़ाकर 10 रुपये और चार पहिया वाहन की फीस 14 से बढ़ाकर 20 रुपये करने का प्रस्ताव था। लेकिन मेयर सौरभ जोशी ने ही इसे जनता पर बोझ बताते हुए रेट बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा।

इसके बाद निगम कमिश्नर ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा कि पार्किंग के मौजूदा रेट में कोई बदलाव किए बिना इन्हें ठेकेदार को संचालन के लिए सौंपने की मंजूरी दी जाए। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस दौरान पार्किंग को फ्री करने की मांग उठाई।

हालांकि, कई पार्षदों ने निगम के राजस्व पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पार्किंग को मुफ्त करने की बजाय मौजूदा रेट पर ही ठेकेदार को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ज्यादा स्मार्ट पार्किंग सुविधाएं नहीं होंगी पार्किंग में बहुत अधिक स्मार्ट सुविधाएं तो नहीं होंगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग कर्मचारियों के लिए निर्धारित ड्रेस, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फिलहाल पहले चरण में सेक्टर-17 की पार्किंग को ही आउटसोर्स किया जाएगा। इसके बाद अन्य पार्किंग को भी ठेके पर देने पर फैसला लिया जाएगा।

इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी सुझाव लिए जा सकेंगे। सभी सुझाव आने के बाद उनमें से एक नाम तय किया जाएगा, जो पूरे चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर के लिए रखा जाएगा। रस्म, पगड़ी और भोग कार्यक्रमों के लिए फ्री बुक होंगे कम्युनिटी सेंटर नगर निगम सदन ने रस्म, पगड़ी और भोग जैसे कार्यक्रमों के लिए कम्युनिटी सेंटर निशुल्क करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया। पहले इन कार्यक्रमों के लिए कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग निशुल्क होती थी।

बाद में निगम के राजस्व को होने वाले नुकसान को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया और इन कार्यक्रमों के लिए कुल बुकिंग शुल्क का 25 प्रतिशत लिया जाने लगा था। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी निगम को ऐसे कार्यक्रमों के लिए शुल्क नहीं लेने का सुझाव दिया था। इसके बाद निगम सदन में प्रस्ताव लाया गया, जिसे पार्षदों ने मंजूरी दे दी। मिल्क बूथ की साइट अब तीन कंपनियों में बांटा जाएगा नगर निगम सदन में मिल्क बूथ के लिए साइट आवंटित करने का प्रस्ताव भी आया। इसमें पहले वेरका और वीटा को साइट देने की योजना थी। हालांकि सदन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अमूल को भी शामिल करने की बात उठी।