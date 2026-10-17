चंडीगढ़ में आउटसोर्स भर्ती में 1000 करोड़ का घोटाला, प्रशासन और निगम अफसरों की भूमिका पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती और वेतन भुगतान में एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगे हैं। सर्विस प्रोवाइडर चार कंपनियों के मालिकों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड के बाद शिकायतकर्ता ने अफसरों की भूमिका की जांच की मांग की है।

एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप-डी यूनियन और यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन के प्रधान रणजीत मिश्रा ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई और कहा कि जांच का दायरा केवल कंपनियों तक सीमित न रहकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचना चाहिए। मिश्रा ने दावा किया कि एक ही परिवार से जुड़ी चार कंपनियां इस पूरे मामले की जड़ हैं। उनके अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती से जुड़े करीब 200 करोड़ रुपये सालाना के टेंडरों में गड़बड़ियों की आशंका है। उन्होंने जांच एजेंसियों से टेंडर प्रक्रिया, अनुभव प्रमाणपत्रों, कर्मचारियों की तैनाती और वेतन भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच करने की मांग की।