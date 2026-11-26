राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीरवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का पहला दिन था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। राजनीतिक दलों में अभी भी मंथन चल रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मुकाबले में शुरुआती बढ़त लेने की कोशिश की है, लेकिन उसके घोषित उम्मीदवारों में से भी कोई पर्चा भरने नहीं पहुंचा। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा में टिकटों को लेकर अभी भी मंथन जारी है। दोनों दल उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाने में जुटे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद राजनीतिक दलों की यह सुस्ती बताती है कि टिकटों के एलान में देरी का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ रहा है।