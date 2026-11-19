बलवान करिवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का बिगुल शुक्रवार को बज जाएगा। नामांकन से लेकर मतदान की तारीख तय हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के लिए 20 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।

राज्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त आईएएस विजय कुमार देव सुबह 11 बजे सेक्टर-6 स्थित यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही शहर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ जाएगी। नगर निगम के मौजूदा सदन का कार्यकाल सात जनवरी 2027 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से घोषित किया जाने वाला कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है।

चुनाव की तारीखों, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और मतदान की तिथि स्पष्ट होने के बाद राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का अवसर मिलेगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की भी संभावना है।

चुनाव को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तीनों दलों में टिकट के दावेदारों ने नेताओं के साथ संपर्क बढ़ा दिया है। वार्डों में राजनीतिक समीकरणों, संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों पर मंथन चल रहा है।

राजनीतक दलों में हचल तेज भाजपा ने चुनावी प्रबंधन के लिए संगठन स्तर पर जिम्मेदारियां तय करनी शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। कई वार्डों में एक से अधिक दावेदार होने के कारण टिकटों को लेकर राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिल सकती है।

इस बार चुनाव शहर के सभी 35 वार्डों में होना है। वार्डों का आरक्षण और महिला सीटों का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला और सामान्य महिला सीटों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दावेदारों ने अपने-अपने वार्डों में सक्रियता बढ़ा दी है।

सभी की नजरें आयोग की घोषणा पर टिकी अब सभी की नजरें राज्य चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी हैं। चुनाव कार्यक्रम सामने आते ही शहर में वार्ड स्तर पर चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। नगर निगम और यूटी प्रशासन की ओर से भी चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।